REALIVE遠征は充実の旅でした！いろいろ報告の順番が前後しておりますが、先週末に行なわれた羽生結弦氏「REALIVE」参加で宮城・仙台へと遠征してまいりました。すでに動画で現地の様子をあげていたりしますが、それは遠征初日のぶんということで、「REALIVE」2日目の様子とあわせて記録などしていければと思います。↓初日分の動画はコチラ！会場内の雰囲気なども行った気分でお楽しみください！↓2日目はライビュ参加となったの