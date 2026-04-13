本拠地レンジャーズ戦米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、本拠地レンジャーズ戦で先発登板し、4回94球で5安打2失点、6奪三振5四球だった。試合中、相手に投球のクセを盗まれていたのではないかと米記者が指摘している。佐々木がいきなりピンチを迎えた初回2死一、二塁の場面。二塁走者のニモが小刻みにジャンプするような姿を見せている。直後に佐々木が投じたのは変化球だった。米ポッドキャス