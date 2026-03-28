ツアー参加者130人が集結…五十嵐亮太氏が山本由伸の好投を解説株式会社JTBは27日（日本時間28日）、米国カリフォルニア州ロサンゼルスのユニクロフィールド・アット・ドジャー・スタジアムにて、今季第1回目となる特別イベント「JTB PARTY」を開催した。MLB公式観戦券付きホスピタリティ・パッケージツアー参加者限定の試みで、約130人が本場のスタジアム体験を堪能した。イベントは、ドジャースの2026年シーズン開幕シリーズ