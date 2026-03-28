ツアー参加者130人が集結…五十嵐亮太氏が山本由伸の好投を解説

株式会社JTBは27日（日本時間28日）、米国カリフォルニア州ロサンゼルスのユニクロフィールド・アット・ドジャー・スタジアムにて、今季第1回目となる特別イベント「JTB PARTY」を開催した。MLB公式観戦券付きホスピタリティ・パッケージツアー参加者限定の試みで、約130人が本場のスタジアム体験を堪能した。

イベントは、ドジャースの2026年シーズン開幕シリーズに合わせて実施された。会場にはドジャースタジアム名物のケータリングメニューが並び、試合前の高揚感に包まれる中、元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が登壇。自身のYouTubeチャンネル「イガちゃねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」でドジャースキャンプを取材するなど、現地事情に精通する同氏によるスペシャルトークショーが繰り広げられた。

話題は前日26日（同27日）に行われた開幕戦にも及び、五十嵐氏は山本由伸投手について「開幕投手として最高の出来。山本選手の良いピッチングを見ることができて、素晴らしい思い出になりました」と、6回2失点の好投を見せた右腕を絶賛。大谷翔平投手についても「本番に強い選手。今日は活躍するんではないか」と期待を寄せた。

さらに、自身の旅行体験を交えながら「大人になってから大谷選手の二刀流と山本選手の活躍を生で見たいと言えるのは、一生自慢できるんですよ！」と力説し、参加者の笑いを誘う場面もあった。トークショー後には抽選会や写真撮影、試合中にはJTB限定の音声配信による解説も行われ、ファンを最後まで盛り上げた。

JTBは2024年1月にアジア唯一の「MLBオフィシャルパートナー」となっており、今後も特別な観戦体験を提供していく方針だ。次回の「JTB PARTY」には、元メジャーリーガーの高橋尚成氏がゲストとして登場する予定となっている。世界最高峰の舞台で繰り広げられる日本人選手の活躍を現地で体感する、ファンにとって唯一無二の機会となりそうだ。（Full-Count編集部）