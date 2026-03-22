鄭州大学物理学院の楊西貴（ヤン・シーグイ）教授は、「ダイヤモンドは自然界で最も硬い物質であり、通常言われているダイヤモンドは立方晶ダイヤモンドを指す。今回われわれが合成した六方晶ダイヤモンドは、立方晶ダイヤモンドよりもさらに硬い」と語った。中国科学報が伝えた。楊氏が所属する鄭州大学のダイヤモンド材料・デバイスチームは、ミリメートルサイズの純粋な六方晶ダイヤモンドのバルク材料の合成に成功し、その結晶