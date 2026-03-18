楽天は延長の末にロッテに勝利パ・リーグ球団主催のファーム公式戦は18日に3試合が行われた。ファイターズ鎌ケ谷スタジアムで行われた日本ハムーオイシックス新潟は、4ー1で日本ハムがサヨナラ勝利し、開幕4連勝を飾った。日本ハム先発の松本遼大投手は6回無失点と好投。6回に細川凌平内野手の適時打で先制したが、8回表に宮西尚生投手が同点ソロを浴びた。しかし1ー1で迎えた延長10回、無死一、三塁の好機で清宮幸太郎内野手が3