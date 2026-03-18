楽天は延長の末にロッテに勝利

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦は18日に3試合が行われた。ファイターズ鎌ケ谷スタジアムで行われた日本ハムーオイシックス新潟は、4ー1で日本ハムがサヨナラ勝利し、開幕4連勝を飾った。日本ハム先発の松本遼大投手は6回無失点と好投。6回に細川凌平内野手の適時打で先制したが、8回表に宮西尚生投手が同点ソロを浴びた。しかし1ー1で迎えた延長10回、無死一、三塁の好機で清宮幸太郎内野手が3ランを放ち、試合を決めた。

ロッテ浦和球場で行われたロッテー楽天は、楽天が延長戦の末に3ー1で勝利した。楽天先発の伊藤樹投手は6回1失点と粘投。1対1のまま進んだ延長10回、2死一、三塁から吉野創士外野手と青野拓海内野手の連続適時打で2点を勝ち越した。その裏は中沢匠磨投手が締め、初セーブを挙げた。敗れたロッテは、先発の石川柊太投手が6回1失点と好投したが、打線が援護できなかった。

タマホームスタジアム筑後で行われたソフトバンクー広島は、1ー2でソフトバンクが敗れた。1回、1死一、二塁から高橋隆慶内野手の適時打で先制したが、先発の長水啓眞投手が3回に1死一、三塁のピンチを招き、適時二塁打と犠飛で2点を失い逆転を許した。緒方理貢外野手が2安打1盗塁と気を吐いたが、6回表途中に降雨コールドゲームとなり、反撃は及ばなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）