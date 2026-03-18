豪華布陣で挑むも前回大会と同じ2-3で惜敗■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）、米フロリダ州のローンデポパークで行われ、米国代表はベネズエラ代表に2-3で敗れた。2大会連続で準優勝となり、ナインは呆然としていたが、ブライス・ハーパー内野手の見せた行動に惜しみない称賛の声が上がっている。米国代表は打線が振るわず、7回ま