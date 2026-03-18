豪華布陣で挑むも前回大会と同じ2-3で惜敗

■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）、米フロリダ州のローンデポパークで行われ、米国代表はベネズエラ代表に2-3で敗れた。2大会連続で準優勝となり、ナインは呆然としていたが、ブライス・ハーパー内野手の見せた行動に惜しみない称賛の声が上がっている。

米国代表は打線が振るわず、7回まで無得点。しかし8回、2死一塁からハーパーが同点2ランを放った。9回に勝ち越し打を許し、ハーパーの生んだ熱狂は一瞬にして萎んだ。敗戦後、米国ナインは虚ろな様子でベネズエラ代表の歓喜を見届けるしかなかった。

選手たちが続々とベンチ裏に戻る中、ハーパーは違った。ベネズエラナインに近づき、選手たちと握手。健闘を称え合うスポーツマンシップを体現するような行動を見せた。

WBC公式X（旧ツイッター）が「リスペクト ブライス・ハーパーがWBC優勝を果たしたベネズエラ代表の選手たちを祝福した」として映像を伝えれば、MLBネットワークのジョン・モロシ記者も「ブライス・ハーパーは銀メダルを受け取った後、ベネズエラ代表の選手たちのもとへ歩み寄り、握手を交わした。非常に気品のある振る舞いだった」と脱帽した。（Full-Count編集部）