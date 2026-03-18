アメリカを下し悲願の初制覇…公式オンラインストアで販売開始ファナティクス・ジャパンは18日、同社が運営する「World Baseball Classic オフィシャルオンラインストア」などにおいて、第6回WBC制覇を果たしたベネズエラの優勝記念グッズを販売したと発表した。ベネズエラは17日（日本時間18日）決勝で米国を3-2で下し、悲願の初優勝を成し遂げた。大会創設20周年という記念すべき節目に、初の世界一という栄冠を手にした同国