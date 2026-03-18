アメリカを下し悲願の初制覇…公式オンラインストアで販売開始

ファナティクス・ジャパンは18日、同社が運営する「World Baseball Classic オフィシャルオンラインストア」などにおいて、第6回WBC制覇を果たしたベネズエラの優勝記念グッズを販売したと発表した。

ベネズエラは17日（日本時間18日）決勝で米国を3-2で下し、悲願の初優勝を成し遂げた。大会創設20周年という記念すべき節目に、初の世界一という栄冠を手にした同国の功績を称え、特別なアイテムが展開される。

主なラインナップとして、選手が優勝決定後のロッカールームで着用した「NIKE 2026 World Baseball Classic 優勝ロッカールームTシャツ」やフーディーが登場。これらには大会の優勝トロフィーと共に「CHAMPIONS」の文字があしらわれており、栄光の瞬間を象徴するデザインとなっている。

価格は、ロッカールームTシャツが8000円、同フーディーが1万5000円（いずれも税込）となっている。アパレル以外にも、ロッカールームタオル（6000円）やデラックスフラッグ（1万円）、プレミアムペナント（3000円）などの雑貨も幅広く用意された。

商品は「ファナティクス・ジャパン公式ストア」や「MLB SHOP」のオンラインストアで購入可能だが、注文が殺到した場合にはお届けに遅延が生じる可能性もあるという。悲願の頂点に立ったベネズエラの激闘を象徴するメモリアルグッズに、世界中のファンから熱い注目が集まりそうだ。（Full-Count編集部）