シンガー・ソングライター星野源（45）が、17日深夜放送のニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に出演。4月から「オールナイトニッポン」火曜日のパーソナリティーに決まったサカナクション山口一郎（45）に言及した。星野は3月いっぱいで火曜のパーソナリティーを卒業。後任として山口が発表され「一郎さんも会見で言ってたっぽいんだけど、『最近疎遠で』って。『なかなか会ってない』って」と自身と縁