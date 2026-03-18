6回目のWBCで掴んだ初の世界一ベネズエラ代表は17日（日本時間18日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で米国代表を破り、WBC初優勝を果たした。試合後、デルシー・ロドリゲス暫定大統領は自身のSNSで、18日（同19日）を祝日にすることを明かした。ベネズエラナインが起こしたマイアミの歓喜は、祝日制定の動きに発展したようだ。試合後、ロドリゲス暫定大統領はX（旧ツイッター）を