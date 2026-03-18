6回目のWBCで掴んだ初の世界一

ベネズエラ代表は17日（日本時間18日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で米国代表を破り、WBC初優勝を果たした。試合後、デルシー・ロドリゲス暫定大統領は自身のSNSで、18日（同19日）を祝日にすることを明かした。

ベネズエラナインが起こしたマイアミの歓喜は、祝日制定の動きに発展したようだ。試合後、ロドリゲス暫定大統領はX（旧ツイッター）を更新し、「明日を国家的歓喜の日として布告することを決定した」と言及。エッセンシャルワーカー（日常生活に必要不可欠な仕事）以外は休日となり、ベネズエラ代表が果たした快挙を国全体で祝おうと呼びかけた。

投稿の最後でロドリゲス暫定大統領は「みんなで明日は大々的に祝うぞー！」と呼びかけており、ベネズエラ国内は明日もWBC初優勝の熱気に包まれそうだ。

ベネズエラは1次ラウンド・プールDを3勝1敗の2位で通過。準々決勝の日本戦に勝利すると、準決勝ではイタリアを撃破。初めて臨んだ決勝は接戦のすえ米国に勝利し、6回目のWBCで初の世界一に輝いた。（Full-Count編集部）