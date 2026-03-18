ベネズエラ投手陣の前に3三振■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）米国代表は17日（日本時間18日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝のベネズエラ戦に破れ、2大会連続で準優勝に終わった。試合後、取材に対応したアーロン・ジャッジ外野手は「負けるのは最悪だ」と悔しさを滲ませた。初めて臨んだWBCで決勝に進出するも快音を響かせることができなかった。第1打席で見