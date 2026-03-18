ベネズエラ投手陣の前に3三振

■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）

米国代表は17日（日本時間18日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝のベネズエラ戦に破れ、2大会連続で準優勝に終わった。試合後、取材に対応したアーロン・ジャッジ外野手は「負けるのは最悪だ」と悔しさを滲ませた。

初めて臨んだWBCで決勝に進出するも快音を響かせることができなかった。第1打席で見逃し三振に倒れると、第2打席も空振り三振。8回の第4打席でも見逃し三振と、痛恨の3三振を喫した。「狙い通りに投げきっていた。両サイドのコーナーを突いていた」と、米国打線を僅か3安打に抑えたベネズエラ投手陣の印象を語った。

ジャッジは続けて「ベネズエラを称えたい。彼らは自分たちの野球を貫き、勝利を掴み取った」と、初の世界一を掴んだベネズエラを称賛。しかし「間違いなく失望している。このユニホームに袖を通したチームの全員が、金メダルを獲るためにここにやって来た。しかし、そこには届かなかった」と語り、準優勝に終わった結果を嘆いた。

準決勝でドミニカ共和国との投手戦を制して3大会連続で決勝進出。ベネズエラ戦は2点リードで迎えた8回にハーパーが起死回生の一発を放ち試合を振り出しに戻すも、直後の9回に勝ち越された。

ジャッジはハーパーの同点弾の場面について「終盤にマジック（逆転劇）を起こそうと意気込んでいた。でも、彼ら（ベネズエラ）がすぐさま9回表に応戦した」と言及。「とにかくあの場面を乗り越えることができなかった」と、終盤の攻防で掴み損ねた流れを悔やんだ。

主将を務めたジャッジはWBC全試合に出場。打率.222（27打数6安打）、2本塁打、5打点、OPS.845と成績で初めてのWBCを終えた。（Full-Count編集部）