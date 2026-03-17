育成の平山が2試合連発巨人の平山功太内野手が17日、東京ドームで行われたヤクルトとのオープン戦に「1番・中堅」で出場。5回に左翼席へ豪快な一発を放った。育成22歳にネットも騒然。「平山を今すぐに支配下登録すべき」「やるなぁ、支配下行けるぞ！」と言ったコメントが寄せられた。2戦連発でアーチをかけた。2点を追う5回1死で迎えた第3打席。フルカウントから松本のフォークを捉えた。左翼席へ打球速度158.2キロ、飛距離1