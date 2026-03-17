育成の平山が2試合連発

巨人の平山功太内野手が17日、東京ドームで行われたヤクルトとのオープン戦に「1番・中堅」で出場。5回に左翼席へ豪快な一発を放った。育成22歳にネットも騒然。「平山を今すぐに支配下登録すべき」「やるなぁ、支配下行けるぞ！」と言ったコメントが寄せられた。

2戦連発でアーチをかけた。2点を追う5回1死で迎えた第3打席。フルカウントから松本のフォークを捉えた。左翼席へ打球速度158.2キロ、飛距離115.2メートルの一発。球場が歓喜に沸いた。

2023年育成ドラフト7位で入団した22歳。広島・瀬戸内高から環太平洋大に進学したが、中退した。その後独立リーグの千葉スカイセラーズへ入団。育成選手としてプロの門を叩いた。

15日の日本ハム戦でも5打数3安打1本塁打の大暴れ。この打席終了時点で打率.500（8打数4安打）と好結果を残している。SNSでは「平山ヤバ過ぎる期待しかない」「巨人育成の平山は何者？」「平山とんでもないことになってて卒倒」と巨人ファンも期待していた。（Full-Count編集部）