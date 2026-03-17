アフリカ最高峰の舞台で、審判による前代未聞の「抑止力」が発動された。『THE Sun』が報じている。CAFチャンピオンズリーグ準々決勝、チュニジアのエスペランスとエジプトのアル・アハリによる伝統の宿敵対決だ。試合は物議を醸した後半のPK判定によりエスペランスが1-0で制したが、タイムアップの笛と共に会場は混沌に包まれた。判定に激昂するアル・アハリの選手たちが主審へ詰め寄ろうとしたその瞬間、セネガル人のイッサ・シ