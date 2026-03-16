家づくりのなかでも、意外と悩ましいのが「照明の配置」。とくにダウンライトは、数や位置をなんとなく決めてしまう人も多いかもしれません。南向きのマンションに住む日刊住まいライターも、間取り図を見て「南向きだから昼間は明るいはず」と予想していたそう。しかし、住んでみると「想定外の問題」に気づいたそう。今回、ライターが実際に暮らして感じた、新居の照明計画の意外な落とし穴についてレポートします。キッチンの「