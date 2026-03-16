米国は3大会連続で決勝に進出■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝、ドミニカ共和国-米国戦が15日（日本時間16日）、マイアミのローンデポパークで行われた。米国代表が3大会連続で決勝の舞台に歩みを進めた。最後のアウトを取った瞬間、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）をはじめナインは歓喜の雄叫びを上げた。米国はエースのポール・スキーンズ投