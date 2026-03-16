アブー・ムーサー（Abu Musa）？大トンブ・小トンブ（Greater and Lesser Tunb）？イランが事実上封鎖したホルムズ海峡付近にある小さな島々だ。米国がイランのペルシャ湾における主要な原油輸出拠点であるカーグ（Kharg）島を空爆したことで、これらの島々が次の軍事目標として浮上している。米AP通信は14日（現地時間）、「米国の空爆によりカーグ島の軍事施設が破壊され、戦争の新たな主要争点として浮上した」とし、ホルムズ海