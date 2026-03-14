リスキリングや学び直しに取り組む社会人が増えている。しかし「上達しない」という壁にぶつかっている人は少なくないだろう。そんな悩みを解消してくれるのが、『ULTRA LEARNING 超・自習法』に書かれている「基礎練習」という学び方だ。スキルを構成する要素に分解し、ボトルネックだけを集中的に鍛えることで、学習の効率は劇的に変わるという。本連載では、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった本書の「