片思いの女性に告白するとき、「タイミング」は成否を分ける重要な要素です。意外な瞬間に話を切り出してサプライズ感を演出できれば、OKをもらえる可能性が上がるのではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性436名に聞いたアンケートを参考に「突然すぎて動揺…!!女子がときめく不意打ちの告白」をご紹介いたします。【１】飲み会で盛り上がった帰り道に、会話の流れでしれっと告白する「正直、酔ったときはガー