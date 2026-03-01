NHKは、イランでの情勢の変化にともない、きょう3月1日から、日本語によるラジオ国際放送「NHKワールド・ラジオ日本」を現地向けに、24時間短波による「臨時送信」で開始した。【写真】NHK大阪放送局・高瀬耕造アナ、この春から東京に異動アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で、現地では、インターネットや国際電話がつながりにくい状況となり日本語の情報源が限られる事態となっている。NHKは、現地に滞在する日本人に