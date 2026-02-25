メキシコの麻薬王が殺害されたことで急速に治安が悪化している。同国最大級の麻薬組織「ハリスコ新世代カルテル」（ＣＪＮＧ）のリーダーのネメシオ・オセゲラ容疑者がメキシコ軍による拘束作戦中に死亡したのは２２日のこと。「エル・メンチョ」の通称で知られるオセゲラ容疑者は元警察官で、米国へのコカインやフェンタニルの密輸に関与し、ＣＪＮＧは勢力を急拡大させた。トランプ政権が昨年２月に外国テロ組織に指定し、１