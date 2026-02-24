元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、22日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。かまいたち濱家隆一の言い間違いに、「勉強して」と“説教”する一幕があった。この日、レギュラーの一茂とかまいたちの濱家、山内健司の3人は東京・亀戸（かめいど）などでさまざまな店を回るなどした。冒頭の路上トークで、濱家が「さあ始まりました。えー今回は“かめど”のほうにお邪魔しております。一言ありますか？