お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之が２０日までにユーチューブチャンネル「ナイツ塙会長の自由時間」を更新。自身が審査員を務めるＭ―１グランプリの決勝戦で、普段は点数を付けない最終決戦のネタを採点した。Ｍ−１の決勝戦では、ファーストステージでは点数を付けるが、勝ち上がった３組で争う最終決戦では、審査員は一番面白かったコンビに投票するシステムのため、採点は行っていない。今回は、塙が審査員を務めた２０１