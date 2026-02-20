ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われている。SP5位で中立選手（AIN）として出場しているロシアのアデリア・ペトロシアンは最終グループで滑走。4回転トウループに挑むも転倒した。フリーは151.64点、合計214.53点の暫定2位となった。72.89点で5位とメダルを狙える位置につけていたペトロシアン。真っ赤な衣装でリンクに