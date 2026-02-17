Amazonの子会社であるAmazon Technologiesは2023年にAmazonプライム・ビデオで独占配信している作品をDVDで販売する複数の海賊版サイトに対して訴訟を起こしました。裁判の結果、Amazonの申し立てが全面的に認められ、海賊版サイト閉鎖のためのドメインの停止と総額600万ドル(約9億円)の損害賠償が認められました。Amazon Wins $6 Million in Damages Against Pirated DVD Stores, Plus Domain Takeovers * TorrentFreakhttps://to