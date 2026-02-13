厳しい寒さをともに乗り切るダウン。そう多くは持てないからこそ、納得のいく１着を吟味したい。そこで判断基準となるのは、プロ目線による確かな口コミ。防寒性、見た目のよさ、着まわし力など。裏づけをもとに厳選された精鋭たちを一挙公開！（Recommender／スタイリスト・船戸唯さん）カジュアルなのに品よく、キレイめなのに親しみやすい、絶妙なさじ加減のコーディネートで支持を集める。UNIQLO「グレーとブルーの間をとった