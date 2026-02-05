元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（42）が、4日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に登場。「笑いあり！涙あり！年の差婚のリアル」をテーマに、夫でサッカー解説者・タレントの本並健治（61）とのエピソードを明かした。【写真】「すっきり！」「綾瀬はるかさんと似ている」6.1キロ減のダイエットに成功した丸山桂里奈19歳差の年の差婚で知られる丸山。本並について「日中はほとんど