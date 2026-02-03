経済効果の研究で知られる関西大学の宮本勝浩名誉教授（81）がこのほど、3日の節分の縁起物「恵方巻き」の経済効果を約728億8138万円と推定。一方で、売れ残り廃棄される恵方巻きの食品ロスの金額が約16億4890万円とする試算結果を発表した。 【写真】試算したのは経済効果研究の第一人者 宮本氏は、同大学を通じ「2026年の恵方巻き等の経済効果は約728億8138万円になると推定される。一つの食品がたった1日でこれだけの売上