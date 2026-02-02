今回の衆議院選挙で、期日前投票を済ませた人は、2月1日までに小選挙区で2万6811人と、前回の同じ時期に比べ1200人増えました。県選挙管理委員会によりますと、今回の衆議院選挙小選挙区で、公示日の翌日から1日までの5日間に、県内で期日前投票を済ませた人は2万6811人でした。これは、前回の衆議院選挙の同じ時期に比べて1200人増えていて、投票率は前回より0.27ポイント高い、4.52％となっています。選挙区別では徳島1区が1万53