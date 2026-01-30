東京応化工業が後場急伸し実質上場来高値を更新している。午後２時ごろに集計中の２５年１２月期連結業績について、売上高が従来予想の２２７０億円から２３７０億円（前の期比１７．９％増）へ、営業利益が４００億円から４７３億円（同４２．９％増）へ、純利益が２６５億円から３３０億円（同４５．５％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これを好感した買いが入っている。 生成ＡＩ関連の需要拡大な