警視庁によりますと、きのう（13日）午後11時すぎ、東京・江戸川区北篠崎の住宅で「9歳の女の子が風呂で溺れて息をしていない」と母親から110番通報がありました。女の子は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されたということです。警視庁は女の子が溺れたいきさつを詳しく調べています。