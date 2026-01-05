コミックエッセー作家のジョセフィーナゆきさんの漫画「頑張りすぎちゃうあなたへ」が、Xで合計1万7000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む仕事を頑張りすぎて、すっかり疲れ切ってしまった作者。夫に話を聞いてもらうと、「100％でやらないと気がすまないんだよね」と言われました。たので、続けて思いがけない答えが返ってきて…という内容で、読者からは「これ、自分もやっちゃう」「頑張らな