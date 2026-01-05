コミックエッセー作家のジョセフィーナゆきさんの漫画「頑張りすぎちゃうあなたへ」が、Xで合計1万7000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

仕事を頑張りすぎて、すっかり疲れ切ってしまった作者。夫に話を聞いてもらうと、「100％でやらないと気がすまないんだよね」と言われました。たので、続けて思いがけない答えが返ってきて…という内容で、読者からは「これ、自分もやっちゃう」「頑張らないようにするって難しいですよね…」「ご主人の言葉にジーンとした」などの声が上がっています。

「全力じゃなくてもいい」と気づいた瞬間

ジョセフィーナゆきさんは、Xでエッセー漫画などを発表しています。ジョセフィーナゆきさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

ジョセフィーナゆきさん「2023年6月ごろにゲームの感想漫画を描いたのが最初です。その2カ月後から、徐々に日々の身近な出来事も漫画に描くようになりました。見ている人が少しでもクスッと笑ってくれたらいいなと思い、現在も投稿を続けています」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ジョセフィーナゆきさん「今の職場で働き始めて約1年半がたった頃、仕事に慣れてきた分、あれこれとやりすぎてしまい、疲れてしまって…（笑）。私と同じように、『自分を追い込んでしまうけど、どうしたらいいのか分からない』という方もいるのではないかと思い、漫画にしました」

Q.「頑張りすぎてしまう」のはいつごろからなのでしょうか。

ジョセフィーナゆきさん「前の職場からです。前職は十数年、保育士をしていました。大切な命を預かるお仕事なので、危険を予測できるように、そして周囲の人と連携してスムーズに進められるようにアンテナを張り続けていました」

Q.旦那さまから「70％でいいんだよ」と言われたとき、どんな心境になりましたか。

ジョセフィーナゆきさん「ずっと『給料をもらっているんだから、やることはしっかりやらなければ』と思っていたのですが、だからといって『常に全速力で走れ！』ということではないんだな、と改めて思いました。実は前職の頃から、夫にずっと言われ続けてきたことです（笑）」

Q.今は頑張りすぎて疲れたら、どうやって自分を落ち着かせたり、リセットしたりしていますか。

ジョセフィーナゆきさん「ゴロゴロします。とにかくゴロゴロします。好きなお菓子を買い込んで、ソファで毛布をおなかまでかけて、お菓子を食べて眠くなったら寝る。とにかく自分を甘やかします」

Q.このとき以降、仕事に対する考え方や行動に変化はありましたか。

ジョセフィーナゆきさん「とてもリラックスして過ごせるようになりました。忙しくても、周囲の人に頼ったり、『忙しいね〜。どうしようもないね〜。あはは〜！』と笑い合ったりすることができるようになりました。踏ん張りどころが、より明確に見えるようになってきた気がします」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ジョセフィーナゆきさん「やはり『同じように自分を追い込んでしまう』という方が多かったです。『もっと気楽でいいんだと気付けた』という方もいれば、『どうしても120％で働いてしまう』『フルで動かないと終わらない』という方もいらっしゃいました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

ジョセフィーナゆきさん「もっとたくさんの方に見てもらえるようにしたいです。あまりにもいろいろな情報が流れている今、私の漫画やイラストを見て、笑ったり共感したりしてもらえたらうれしいです。少しでもつらいことや苦しいことから癒やされるきっかけになれるよう、活動を続けていければいいなと思っています」