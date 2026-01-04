アメリカのトランプ政権が南米ベネズエラのマドゥロ大統領を拘束し移送したことについて、中国外務省は「深刻な懸念」を表明しました。中国外務省の報道官は4日、トランプ政権がマドゥロ大統領を拘束・移送したことについて「アメリカの行為は明らかに国際法と国際関係の基本的なルールに違反しており、国連憲章の目的と原則に反している」として「深刻な懸念」を表明する談話を発表しました。さらに、「中国はアメリカに対しマド