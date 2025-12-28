中山１１Ｒ・有馬記念・Ｇ１・馬トク激走馬＝メイショウタバル宝塚記念に続く春秋グランプリ制覇がかかるゴールドシップ産駒。父は小回り向きの機動力、抜群の持続力で、両グランプリを制した。タフなコース設定、非根幹距離と共通する点が多いだけに、他にも、オルフェーヴル、リスグラシュー、クロノジェネシス、イクイノックスなどが達成している。前走の天皇賞・秋は前半１０００メートルは１分２秒０の逃げ。瞬発力勝負と