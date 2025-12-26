すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRで5組目の新グループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」のにしきが、24日に誕生日を迎え、初のバースデーグッズを発売した。今回のために描き下ろされた新ビジュアルは、にしきがメンバーカラーの白の花束を手に、メイツ（ファン）へ手を差し伸べるポーズのイラスト。グッズのラインナップには、お馴染みのアクリルスタンド、アクリルキーホルダー、缶バッジセッ