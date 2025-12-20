サンドウィッチマン伊達みきお（51）が20日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。幹事をした宴会の連絡方法についてこだわりをみせた。伊達はブログで、かねてから念願だった東京在住の著名人を対象にした宮城県人会を開催したと明かしていた。幹事の伊達は、会場を白金台の八芳園にして、下見も念入りにしたことも報告。約30人で予約し、当日参加したのは24人。ブログによると