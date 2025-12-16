サッカーJ2リーグの藤枝MYFCは15日、来シーズンから指揮を執る元サッカー日本代表・槙野智章新監督が就任会見を行いました。現役引退時と同じく、プレゼン形式で今後の展望を語った槙野新監督。目指すサッカーに向けて、造語「Mirageo（ミラージオ）」を掲げました。「相手に見つからない変幻自在なフットボール。どういう攻撃をしてくるかわからないような、見ていて楽しいわくわくするような攻撃をやっていきたい」と話しました