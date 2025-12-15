11月にパーキンソン病を公表した「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が13日、オフィシャルブログを更新。翌14日に開催されるディナーショーが“復帰第一弾”となることを報告するとともにスタジオでのリハーサルショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 美川は12月10日、病気公表後初めて公の場に姿を見せ、記者会見を実施。12日には『美川よ〜』と題してブログを更新し「先日の記者会見はみていただけ