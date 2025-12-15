美川憲一、復帰第一弾ディナーショーを前にリハショット公開
11月にパーキンソン病を公表した「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が13日、オフィシャルブログを更新。翌14日に開催されるディナーショーが“復帰第一弾”となることを報告するとともにスタジオでのリハーサルショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
美川は12月10日、病気公表後初めて公の場に姿を見せ、記者会見を実施。12日には『美川よ〜』と題してブログを更新し「先日の記者会見はみていただけたかしら」と切り出し「皆さまからたくさんの温かい励ましをいただき本当に感謝しております」と会見後に寄せられた声への感謝。「色々と心配をかけちゃったけど 見ての通り元気よ〜」と現在の体調についても報告し、スタッフのサポートを受けながらトレーニングに取り組む様子を公開していた。
この日、『リハよ〜』と題してブログを更新。「明日、12/14のディナーショーは復帰第一弾よ〜」と改めて報告し、スタジオでマイクを手にリハーサルに臨む後ろ姿を公開。「スタジオリハをアップするわ〜」とつづり、準備が順調に進んでいることをうかがわせている。
さらに「『歌いつづけて』の歌詞と重なるのよね〜」と自身の楽曲と現在の心境が重なっていることにも触れ「聴いてみてね」とファンに呼びかけ、ブログを締めくくった。
病気公表後も前向きにリハビリとトレーニングを重ねてきた美川。復帰ステージを目前に控えた今回のブログにファンからは「ガンバってる」「美川憲一様素晴らしい」 「復帰記念になりますね！」「復帰までしぶとく歌い続けて！！」「明日のステージで、美川パワーが戻ってきますよう、祈っています。しっかり！」「リハ後ろ姿も美しい」「頑張れ〜頑張れ〜〜美川さん」「美川さんの歌われる『歌い続けて』は、いつも感動」「復帰第一弾でこの歌を聴くと泣きそうになるかも」「リハができるくらい回復していらっしゃって、とても嬉しい」「やっぱり憲ちゃんは凄い！」などの声が寄せられている。
