日田市の事件現場 大分県日田市の商業施設で2024年、高齢の女性を刃物で刺して殺害した罪に問われた男に懲役22年の実刑判決が言い渡されました。男は起訴内容を否認していました。 殺人などの罪で実刑判決を受けたのは、日田市の無職、白土正博被告57歳です。 起訴状などによりますと白土被告は2024年6月、日田市の商業施設で日野初美さん当時84歳の首を果物ナイフで刺し殺害したとされています。 9日に開かれた判決公判