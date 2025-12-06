師走名物のJRA平地最長距離重賞「第59回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス」が12月6日、中山競馬場で行われた。道中4〜5番手で運んだ2番人気ホーエリートが直線で伸びて快勝。重賞挑戦10度目で念願の重賞初制覇を飾った。牝馬のステイヤーズS優勝は、86年シーナンレディー（美浦・清水美波厩舎所属）以来、実に39年ぶり。レース史上、2頭目の牝馬の優勝となった。戸崎は「最近はスタート出るのでポジションを取れる