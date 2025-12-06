YouTubeチャンネル「昆虫ハウス101号室」を運営し、自宅で数百匹の虫と暮らす蜂丸さん（38）。自宅の壁面にはずらりと飼育ケースが並び、世界最大とされるムカデやクモ、さらに数百匹のゴキブリとひとつ屋根の下で暮らす。【ーー閲覧注意ーー】数百匹の『肉食ゴキブリ』、世界最大のムカデ、クモ…蜂丸さんが「ペット」として飼う虫たち犬や猫も普通に好きだと話す蜂丸さんに、虫の魅力や大量の虫と一緒に暮らす生活ぶりや、虫