赤坂のライブハウスで40代の女性が刺され重傷を負った事件。事件発生から犯人逃走中のまま6日が過ぎた11月22日未明に、警視庁捜査一課は殺人未遂容疑で陸上自衛官・大津陽一郎容疑者（43）を逮捕した。【衝撃画像】「お調子者の写真を爪で引っかいたり…」丸いメガネをかけて微笑む学生時代の大津容疑者逮捕された大津陽一郎容疑者©︎時事通信大津容疑者は11月16日早朝、妻に「職場に行く」と告げて自宅を出発。