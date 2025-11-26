レッドソックスは、２５日（日本時間２６日）若手２投手の交換要員プラス金銭で、カージナルズから、通算１２５勝右腕のソニー・グレイ投手（３６）を獲得するトレードに合意した。今季１８勝を挙げたエース左腕・クロシェットに続く、先発２番手の獲得をオフの最優先事項としていたブレスローＧＭはこの日、オンラインでメディア対応。「オフはまだ始まったばかりで、チームを改良するため、ドアを閉めるつもりはない」と前置